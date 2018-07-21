Кан Гён Хва: На нынешнем этапе смягчения антисеверокорейских санкций не планируется

Photo : YONHAP News

На нынешнем этапе решения ядерной проблемы Пхеньяна смягчения антисеверокорейских санкций не планируется. Об этом сообщила в ходе встречи с журналистами по возвращении из США министр иностранных дел РК Кан Гён Хва. По её словам, целью поездки было получить разрешение членов Совбеза ООН на внесение ряда ограничительных мер против КНДР в список исключений. Необходимость в этом возникла ради реализации межкорейских проектов. Однако это не смягчение санкций. Отвечая на вопрос о том, смогут ли РК, США и КНДР заявить об окончании Корейской войны до сессии Генассамблеи ООН в конце сентября, Кан Гён Хва напомнила, что для этого прилагаются усилия, но о точных сроках говорить сложно.