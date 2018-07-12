С начала июля в РК пострадали от жары 1043 человека

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С 1 по 21 июля 1043 человека обратились в южнокорейские больницы проблемами, связанными с сильной жарой. Это на 61% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Стоит отметить, что 556 пациентов пришлись на прошлую неделю. Количество случаев с летальным исходом выросло до десяти, семь из которых также зафиксированы на прошлой неделе. 84% пациентов почувствовали недомогание, находясь вне помещений. Половина всех пострадавших - люди старше 50 лет. В центре призывают всех граждан проявить внимание к своему здоровью, учитывая, что сильная жара будет продолжаться ещё некоторое время.