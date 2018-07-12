РК на четвёртом месте в ОЭСР по объёму выбросов CO₂

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РК заняла четвёртое место среди стран ОЭСР пообъёму выбросов в атмосферу углекислого газа. За последние 10 лет страныорганизации сократили выбросы, но в РК показатель вырос, причём значительно. Обэтом говорится в докладе энергетической компании BP,представленном 23 июля. В документе указывается, что общий показатель РК запрошлый год составил 679,7 млн тонн, что на 2,2% выше, чем за предыдущий год.По этому объёму РК идёт после США – 5 млрд тонн, Японии – 1,1 млрд тонн иГермании – 763 млн тонн. По сравнению с 2007 годом, показатель РК вырос на24,6%. При этом средняя отметка по ОЭСР сократилась на 8,7%. В этой связиуказывается на необходимость принятия серьёзных мер по решению данной проблемы,как это было сделано в других странах.