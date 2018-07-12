В РК завершили тестирование нового спутника

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Завершено тестирование первого южнокорейского геостационарного спутника, созданного полностью на основе отечественных технологий. Это «Чхоллиан 2А». Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) и Корейский технологический институт проверили его состояние при условиях взлёта, предельно низких и высоких температурах, шума и других перегрузках. Теперь «Чхоллиан 2А» ждёт только запуск, который запланирован на ноябрь этого года. В его задачи входит сбор метеорологической информации. Второй спутник «Чхоллиан 2В» с аналогичными задачами будет запущен уже в следующем году. Помимо этого спутник будет отслеживать ситуацию с микропылью и в общем состояние экологии.