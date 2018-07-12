Рождаемость в РК продолжает уменьшаться

В мае в РК было зарегистрировано 27.900 новорождённых. Это на 7,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в докладе Национального статистического управления. Показатель за май опускается ниже отметки в 30 тыс. детей впервые с 1981 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Причиной спада рождаемости называют сокращение численности населения в возрасте от 30 до 35 лет. Между тем, количество зарегистрированных браков сократилось на 7,1%, составив 25 тысяч. Это также минимальная отметка за всю историю. Число разводов выросло на 4,3%, составив 9700.