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Рождаемость в РК продолжает уменьшаться

Write: 2018-07-25 11:04:41Update: 2018-07-26 10:36:21

В мае в РК было зарегистрировано 27.900 новорождённых. Это на 7,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в докладе Национального статистического управления. Показатель за май опускается ниже отметки в 30 тыс. детей впервые с 1981 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Причиной спада рождаемости называют сокращение численности населения в возрасте от 30 до 35 лет. Между тем, количество зарегистрированных браков сократилось на 7,1%, составив 25 тысяч. Это также минимальная отметка за всю историю. Число разводов выросло на 4,3%, составив 9700. 
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