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Экономика

Индекс настроений потребителей продолжает снижаться

Write: 2018-07-25 11:24:47Update: 2018-07-25 14:08:40

Индекс настроений потребителей продолжает снижаться

Индекс настроений южнокорейских потребителей продолжает снижаться в связи с замедлением экономического роста и усилением торговых споров между США и Китаем. Как сообщили в Банке Кореи, совокупный индекс потребительских настроений за июль составил 101 пункт, понизившись на 4,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Это минимальный показатель за последние 14 месяцев.  Между тем, пока отметка превышает сто пунктов, это свидетельствует об оптимистичном отношении жителей страны к своему будущему и будущему отечественной экономики.  Индекс настроений потребителей определён по результатам опроса 1.985 домохозяйств по всей стране, который проводился с 7 по 17 июля. 
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