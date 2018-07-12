Правительство следит за выполнением предписаний по МРОТ

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В начале этого года министерство труда и занятости провело инспекцию предприятий на момент соблюдения новых критериев МРОТ. Выявлено 386 предприятий-нарушителей. Они не доплатили рабочим 420 тыс. долларов. Сообщается, что проверки будут проводиться и в сентябре. Первый этап проводился в период с 29 января по 13 апреля среди 5.082 объектов. Между тем, в министерстве сообщили, что в рамках поддержки малого бизнеса в 2019 году продолжит работу фонд стабилизации рабочих мест, объём которого составляет около 3 млрд долларов. Он выделяет субсидии на выплату зарплат рабочим с окладом менее 1800 долларов в компаниях со штатом менее 30 человек. По состоянию на 20 июля объектами таких субсидий стали 2 млн 220 тыс. рабочих 620 тыс. предприятий.