Рост южнокорейской экономики во втором квартале составил 0,7%

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Во втором квартале этого года рост экономики РК составил 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и 2,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в четверг в Банке Кореи, подчеркнув, что замедление роста связано с сокращением инвестиций в средства производства и строительную отрасль. Рост потребления в частном секторе сократился с 0,7% в предыдущем квартале до 0,3%. Это самый низкий рост за последние полтора года. Экспорт увеличился на 0,8% по сравнению с первым кварталом, однако импорт сократился за тот же период на 2,6% из-за сокращения спроса на продукцию машиностроения и транспортное оборудование. Валовой внутренний доход сократился на 0,8%, объём производства в сельскохозяйственной отрасли и рыбной промышленности – на 2,5%, в строительном секторе – на 2,3%. Одновременно рост промышленного производства составил 0,7%, а сферы услуг – 0,6%.