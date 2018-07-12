На Корейском полуострове увеличивается продолжительность летнего сезона

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За последние 100 лет продолжительность летнего сезона на Корейском полуострове увеличилась более чем на месяц. По данным Корейской метеорологической администрации, средняя продолжительность лета в первом десятилетии ХХ века составляла 94 дня, а сейчас - 131 день, то есть, на 37 дней больше. По сообщению администрации началом лета считается день, с которого средняя суточная температура не опускается ниже +20 градусов. Раньше на Корейском полуострове летний сезон длился с начала июня по август, однако в последние годы он продолжается с конца мая по сентябрь. В прошлом году летний период в Сеуле продолжался 140 дней. По прогнозам синоптиков, при сохранении подобной тенденции к изменению климата через полвека продолжительность лета в Сеуле может превысить 150 дней.