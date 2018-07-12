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Спорт

Мужская команда РК выиграла турнир саблистов на чемпионате мира по фехтованию

Write: 2018-07-26 10:44:31Update: 2018-07-26 10:47:55

Мужская команда РК выиграла турнир саблистов на чемпионате мира по фехтованию

Photo : YONHAP News

Южнокорейские саблисты стали чемпионами мира в мужском командном зачёте.  В финальном поединке мирового первенства по фехтованию в китайском Уси команда в составе Ким Чжон Хвана, Ку Бон Гиля, Ким Чжун Хо и О Сан Ука победила итальянцев Луку Куратоли, Альдо Монтано, Луиджи Самеле и Энрико Берре со счётом 45:39. Бронзовыми призёрами соревнований стали венгры. Южнокорейские спортсмены два года подряд сохраняют чемпионский титул в мужском групповом турнире на саблях.  В командном турнире по фехтованию на шпагах в женском зачёте у южнокорейских спортсменок серебро. Золото – у команды США, бронза – у китаянок. 
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