РК увеличивает импорт говядины. Как сообщили в четверг в Корейском институте экономики сельского хозяйства, с 2013 по 2017 год средний годовой рост импорта говядины составил 8,3%, а высококачественной говядины - 20,6%. Большинство такой говядины ввозится из США и Австралии. В прошлом году США экспортировали в РК 41 тыс. тонн говядины, обогнав впервые Австралию. В 2017 году РК импортировала из Австралии 32 тыс. тонн говядины. Причину роста показателей эксперты объясняют повышением ценовой конкурентоспособности говядины из США и Австралии и улучшением отношения потребителей к импортным продуктам питания.