Глава ВТО призывает закончить глобальную торговую войну

Лидерам стран мира необходимо закончить глобальную торговую войну путём достижения политических договорённостей. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо. Глава ВТО указал, что глобальная торговая война может привести к глобальному экономическому кризису, который станет причиной всемирной рецессии. Роберто Азеведо подчеркнул, что ситуация нуждается в незамедлительном разрешении, причём ВТО может помочь сторонам в качестве судьи. Однако глава ВТО дал понять, что организация не намерена обвинять никого, а предложит лишь консультативные услуги. По данным ВТО, только в период с октября прошлого до середины мая нынешнего года в странах-членах организации введены 75 экономических санкций.