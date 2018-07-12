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Германия готова поддержать мирный процесс на Корейском полуострове, используя собственный опыт мирного воссоединения. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе состоявшейся в четверг в Сеуле встречи с министром по делам воссоединения РК Чо Мён Гюном. Он отметил, что Германия воссоединилась лишь 25 лет назад, и немцы ещё помнят те дни, когда они жили в разделённой стране. Германия готова поделиться своим опытом воссоединения с двумя Корейскими государствами, добавил Хайко Маас. По его словам, правительство Германии уделяет особое внимание ситуации на Корейском полуострове. В свою очередь, министр по делам воссоединения РК напомнил, что в июле прошлого года президент Мун Чжэ Ин провозгласил «Берлинскую декларацию». Чо Мён Гюн сказал, что в настоящее время идёт диалог по подготовке к денуклеаризации на Корейском полуострове, хотя он находится на начальном этапе.