Представитель Китая обсудил в Пхеньяне вопросы двустороннего сотрудничества

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Замминистра иностранных дел Китая, спецпредставитель Пекина по делам Корейского полуострова Кун Сюанью посетил в среду Пхеньян, где обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Как сообщило северокорейское агентство ЦТАК, он встретился с заместителем министра иностранных дел КНДР Ли Гиль Соном. О содержании переговоров не сообщается, но эксперты полагают, что речь шла о северокорейско-американском диалоге, денуклеаризации КНДР и формальном объявлении об окончании Корейской войны. Нельзя также исключать, что Кун Сюанью побывал в КНДР, чтобы поздравить руководство страны с 65-летием окончания Корейской войны, которое отмечается 27 июля.