Samsung Electronics сообщила о создании новых модулей DRAM

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Компания Samsung Electronics впервые в мире разработала оперативную память следующего поколения для мобильных систем искусственного интеллекта. Как сообщили в компании, речь идёт о 16-гигабитных модулях оперативной памяти LPDDR4X DRAM с использованием 10-нанометрового технологического процесса. По скорости данная память в два раза превосходит модули оперативной памяти LPDDR3 DRAM с использованием 20-нанометрового технологического процесса. Новые модули позволяют передавать данные объёмом 34,1 Гигабайт в секунду. Энергопотребление у новинки сократили на 10%. Таким образом, характеристики смартфонов повысятся, а время использования на одной зарядке увеличится.