Банк Кореи: Во втором полугодии ожидается рост потребительских цен

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Рост потребительских цен в РК во втором полугодии ускорится и достигнет целевого показателя, установленного Банком Кореи. Как отмечается в отчёте о денежно-кредитной политике Банка Кореи на второе полугодие, направленном в четверг в Национальное собрание, рост цен будет вызван главным образом восстановлением мировой экономики и ростом тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, укрепление доллара США и ослабление национальной валюты будут способствовать росту импортных цен, в то время как рост мировых цен на нефть приведёт к удорожанию нефтепродуктов. Рост цен на нефть приведёт также к повышению тарифов на коммунальные услуги, находящиеся под контролем правительства. Банк Кореи установил целевой показатель инфляции 2%, но фактический рост потребительских цен в течение многих лет был значительно ниже. Так, в 2015 году инфляция составила 0,7%, а в 2016 году – 1%. По мнению экспертов, если инфляция будет расти во втором полугодии как планируется, у Банка Кореи появится стимул к повышению учётной ставки.