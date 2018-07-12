КНДР может передать США останки американских военнослужащих к 27 июля

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Пхеньян завершил подготовку к передаче США останков американских солдат, погибших во время Корейской войны. Как сообщил в четверг представитель МИД РК, северокорейская сторона недавно приняла два грузовика с деревянными ящиками из США, предназначенными для перевозки останков. Дипломатический источник добавил, что Север, как ожидается, передаст останки в день 65-ой годовщины подписания соглашения о перемирии в Корее. В этой связи представители минобороны США посетят КНДР для проведения первоначальной проверки останков. Затем они будут доставлены через американскую авиабазу Осан в районе города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо на Гавайи, где пройдёт анализ ДНК останков.