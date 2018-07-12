28 июля в РК откроется официальная почта Санта Клауса

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28 июля в РК будет открыта официальная почта Санта Клауса. Администрация уезда Хвачхон-гун провинции Канвондо получила исключительные права на это от Главного управления почт и телеграфов Финляндии. Местом нахождения официальной почты Санта Клауса уезд Хвачхон-гун стал благодаря тому, что временное пребывание там подобной почты в тестовом режиме получило положительные отзывы посетителей. Почта Санта Клауса расположена на Полярном Круге в деревне Санта Клауса в финском Рованиеми. Это то место, куда дети со всего мира ежегодно присылают свои пожелания и письма Санта Клаусу. Почта там работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Есть у Санты и своя печать. Именно её он ставит на всех письмах с поздравлениями, которые отправляет детям. Теперь почта Санта Клауса будет открыта и в РК.