Правительство РК и правящая партия улучшают систему социального обеспечения

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Правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро опубликовали новые меры социального обеспечения малообеспеченных граждан, а также предприятий малого и среднего бизнеса. До сих пор южнокорейское домохозяйство, в котором супруги зарабатывают в целом меньше 35.740 долларов в год, могли получить пособие на каждого ребёнка до 446 долларов в год. Новые меры правительства предусматривают повышени пособия до 625 долларов. С целью создания новых рабочих мест будет увеличена доля выплат социального страхования при определении налогооблагаемой базы в отношении новых сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, для трудящихся с доходами меньше 62.500 долларов в год и хозяев частного бизнеса с доходами меньше 53.600 долларов в год будут применён возврат налоговых вычетов с доходов в отношении затрат на послеродовую реабилитацию. В области энергетики правительство РК решило повысить налоговые ставки для битуминозного угля и снизить для сжиженного природного газа. Подобные меры правительства направлены на улучшение экологии в стране.