В Лаос экстренно отправлена южнокорейская кризисная группа

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Южнокорейская кризисная группа направлена в Лаос, где произошло частичное разрушение дамбы, в строительстве которой принимает участие южнокорейская компания SK Engineering & Construction. В районе бедствия объявлен режим чрезвычайной ситуации. По официальным данным, в результате аварии 26 человек погибли, 131 человек считается пропавшим без вести. Около трёх тысяч человек изолированы от внешнего мира и ожидают прибытия спасательной группы. Авария произошла 23 июля на строящейся ГЭС в Ксепиан-Ксе Нам Ной в южной части Лаоса. Как утверждают представители SK Engineering & Construction, во время аварии часть дополнительной дамбы снесена водой. Инцидент произошёл на одной из пяти дополнительных дамб ГЭС, отвечающих за сбор воды. Известно, что авария произошла из-за прорыва одной из земляных насыпных дамб. Южнокорейские эксперты полагают, что её причиной могли стать сильные дожди, в результате которых была смыта часть дамбы.