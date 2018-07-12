Три госкорпорации понесли ущерб на 14 млрд долларов

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Три южнокорейские государственные корпорации в области природных ресурсов – Корейская национальная нефтяная корпорация, Корейская газовая корпорация и Корейская ресурсная корпорация - понесли ущерб на сумму 14 млрд 207 млн долларов. Об этом сообщила в четверг специальная рабочая группа по реформированию сферы зарубежного освоения ресурсов при министерстве промышленности, торговли и энергетики. В её состав входят представители правительства и частного сектора. Они вложили 36 млрд 994 млн долларов в 169 проектов освоения ресурсов в зарубежных странах. Их окупаемость составила лишь 12 млрд 956 млн долларов. Кроме того, общая задолженность составила 46 млрд 19 млн долларов. Целевая группа рекомендует компаниям провести интенсивную реструктуризацию, дав понять при этом, что от правительства не будет финансовой поддержки. Отчёт инспекции представлен министерству торговли, промышленности и энергетики для предложений, требующих прекращения проектов, которые считаются нерентабельными.