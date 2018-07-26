Парламентарии РК договорились о начале слушаний по делу объявления военного положения

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Принято решение о проведении парламентских слушаний по делу о подготовке к введению в РК военного положения. В настоящее время специальная военная комиссия проводит расследование данного инцидента по особому распоряжению президента Мун Чжэ Ина. В прокуратуре ведётся параллельное расследование в отношении ряда организаций, причастных к данному делу. Военная и гражданская прокуратура объединили усилия и создали совместную следственную группу для координации действий. План реализации военного положения и объединённых функций был подготовлен в марте прошлого года Командованием по обороне и безопасности РК в связи с массовыми выступлениями с требованием отставки Пак Кын Хе. Суть документа заключается в объявлении военного положения в стране в случае ухудшения ситуации.