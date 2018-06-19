Северокорейские спортсмены прибыли в РК для подготовки к Азиатским играм

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Группа из 34 северокорейских спортсменов и представителей спортивного руководства КНДР во главе с генеральным секретарём Олимпийского комитета КНДР Хан Хо Чхолем прибыла в воскресенье в РК. Вместе с южнокорейскими спортсменами северокорейцы будут готовиться к участию в Азиатских играх, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии. В составе северокорейской делегации 18 каноистов, восемь гребцов, четыре баскетболистки и четверо сопровождающих. Из аэропорта Инчхон, северокорейцы отправились в город Чхончжу в 150 километрах к югу от Сеула. Совместные тренировки спортсменов Юга и Севера будут проходить в течение двух недель. Договорённость о формировании единой межкорейской команды для участия в Азиатских играх достигнута после того, как на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмены Юга и Севера выступили единой командой в женском хоккее.