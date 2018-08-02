Южнокорейские медики прибыли в Лаос

Photo : YONHAP News

Группа южнокорейских медиков прибыла в воскресенье вечером в Лаос, чтобы оказать гуманитарную помочь местным жителям, пострадавшим в результате прорыва плотины на юге страны. Как сообщили в МИД РК, военный самолёт доставил в аэропорт Паксе в провинции Чампасак 15 врачей и 5 представителей среднего медицинского персонала и медикаменты. Южнокорейские медики пробудут в Лаосе десять дней. Они окажут помочь пострадавшим и предотвратят распространение инфекций. катастрофа затрагивает южнокорейскую компанию SK Engineering & Construction, принимавшую участие в строительстве плотины. Ранее правительство РК выделило на гуманитарную помощь Лаосу 1 млн долларов, в том числе 500 тыс. долларов наличными. На остальную часть суммы закуплены медикаменты и предметы первой необходимости, в том числе одеяла и средства гигиены. Прорыв дополнительной плотины строящейся гидроэлектростанции произошёл 23 июля, за ним последовало мощное наводнение. В результате пострадали шесть деревень района Санамсай, более 6,5 тысяч человек остались без крова. В результате наплыва воды погибли по меньшей мере 27 человек, местонахождение ещё около 130 человек неизвестно.