Госдепартамент США: Пхеньян не получал компенсаций за возвращение останков американских военнослужащих

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Пхеньян не получал от американской стороны никаких компенсаций за поиск и возвращение на родину останков американских военнослужащих, погибших в период Корейской войны. Как передаёт телеканал CNN, об этом сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила, что северокорейский лидер Ким Чон Ын выполняет обещания, данные президенту США Дональду Трампу. Хотя американские законы дают министру обороны право возместить любой стране расходы, связанные с извлечением и хранением останков, КНДР не просила никаких денег, - сказала представитель госдепартамента.