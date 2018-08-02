Президент РК Мун Чжэ Ин проведёт свой летний отпуск на военном объекте

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Президент РК Мун Чжэ Ин проведёт свой пятидневный летний отпуск, который начинается 30 июля, на одном из военных объектов. Как сообщили в его администрации, данное место для проведения отпуска выбрано для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации с главой государства было легче связаться. Одновременно с президентом в отпуске будет находиться глава его администрации Им Чжон Сок. В отсутствие президента страны и главы его администрации обязанности обоих будет исполнять начальник управления национальной безопасности при президенте Чон Ый Ён.