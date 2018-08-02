Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 61,1%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться. По данным агентства, опубликованным в понедельник, он составляет 61,1%, на 1,8% ниже по сравнению с прошлой неделей. Рейтинг высчитан на основе результатов опроса, проведённого в период с 23 по 27 июля среди 2,5 тыс. взрослых жителей разных регионов страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 33,3% опрошенных - на 1,9% больше, чем неделю назад. Респонденты высказывают недовольство внутренней политикой, проводи мой главой государства и продолжающимся ухудшением ситуации на рынке труда. Между тем, число сторонников правящей Демократической партии Тобуро увеличилось на 0,6%, составив ровно 44%. Популярность главной оппозиционной партии Свободная Корея возросла на 0,3% до 18,6%. Партию Справедливого будущего поддерживают 7%, партию Мира и Демократии – 2,9%, партию Справедливости – 12,5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.