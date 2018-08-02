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Экономика

Правительство РК инвестирует 1,5 трлн вон в повышение конкурентоспособности отрасли полупроводников

Write: 2018-07-30 11:12:53Update: 2018-07-30 11:14:45

Правительство РК инвестирует 1,5 трлн вон в повышение конкурентоспособности отрасли полупроводников

Photo : KBS News

Представители министерств экономического блока посетили в понедельник объекты по производству полупроводников компаний Samsung Electronics и SK Hynix. С целью повышения конкурентоспособности данной отрасли принято решение инвестировать в неё в течение ближайших десяти лет 1,5 трлн вон (1 млрд 340 млн долларов). Инвестиции должны помочь сохранению репутации РК в качестве мирового лидера отрасли полупроводников.  Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Пак Ын Гю. В течение последних лет доля полупроводников составляет порядка 20% южнокорейского экспорта. 
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