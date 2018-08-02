Минвоссоединения РК: На сотрудниц северокорейского ресторана в Китае не оказывалось давления

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Министерство по делам воссоединения РК подтвердило, что на сотрудниц северокорейского ресторана в Китае не оказывалось никакого давления, и они добровольно приняли решение о бегстве на юг Корейского полуострова. Как заявил в понедельник представитель министерства, позиция южнокорейского правительства по этому поводу остаётся неизменной, и министерство по делам воссоединения сотрудничает с комиссией по правам человека. На прошлой неделе комиссия по правам человека РК обещала провести проверку появившихся данных о том, что некоторые сотрудницы северокорейского ресторана попали в РК не добровольно. 12 официанток, работавших в северокорейском ресторане в городе Нинбо китайской провинции Чжэцзян и управляющий рестораном Хо Ган Иль в апреле 2016 года бежали в РК. Южнокорейская сторона утверждает, что они приняли соответствующее решение добровольно, однако в Пхеньяне настаивают на их похищении южнокорейскими спецслужбами и требуют вернуть и х на родину.