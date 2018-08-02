Спикер Национального собрания РК и лидеры фракций обсудили проведение августовской сессии

Photo : KBS News

В понедельник в Национальном собрании состоялась встреча спикера парламента Мун Хи Сана с лидерами парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё и оппозиционной партии Справедливого Будущего Ким Гван Ёном. Спикер фракции крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея не участвовал во встрече, которую планировалось провести на прошлой неделе. Она была отложена в связи самоубийством депутата Но Хве Чхана. Участники встречи согласовали повестку внеочередной августовской сессии, обсудили вопросы, касающиеся формирования подкомитетов для регулярного обсуждения законопроектов. Ранее представители партий, представленных в парламенте, договорились принять в ходе августовской сессии законы, касающиеся жизни населения страны.