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Политика

Спикер Национального собрания РК и лидеры фракций обсудили проведение августовской сессии

Write: 2018-07-30 12:22:09Update: 2018-07-30 12:28:05

Спикер Национального собрания РК и лидеры фракций обсудили проведение августовской сессии

Photo : KBS News

В понедельник в Национальном собрании состоялась встреча спикера парламента  Мун Хи Сана с лидерами парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё и оппозиционной партии Справедливого Будущего Ким Гван Ёном.   Спикер фракции крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея не участвовал во встрече, которую планировалось провести на прошлой неделе. Она была отложена в связи  самоубийством депутата Но Хве Чхана.  Участники встречи согласовали повестку внеочередной августовской сессии, обсудили вопросы, касающиеся формирования подкомитетов для регулярного обсуждения законопроектов. Ранее представители партий, представленных в парламенте, договорились принять в ходе августовской сессии законы, касающиеся жизни населения страны. 
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