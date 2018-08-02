В первом полугодии грузооборот южнокорейских портов сократился на 1%

Из-за сокращения перевозок сырья и автомобилей грузооборот южнокорейских портов в первой половине текущего года немного сократился. Как сообщили в понедельник в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, в период с января по июнь морские порты обработали 787 млн 900 тыс. тонн грузов, что на 1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Разгрузка сырья для металлургической промышленности сократилась на 19,6%, а погрузка автомобилей – на 1,1% в годовом исчислении. Одновременно обработка машинного оборудования возросла за тот же период на 13,5%, а химикатов – на 11,2%. Обработка грузов в контейнерах увеличилась на 3,9%, а насыпных грузов – сократилась на 6,1%.