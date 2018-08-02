На фотовитрине посольства КНДР в Пекине появились снимки южнокорейско-американского саммита

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На фотовитрине посольства КНДР в Пекине появилось несколько снимков, запечатлевших основные моменты встречи президентов РК и США – Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Слева от них помещены снимки межкорейского саммита, состоявшегося в апреле в Пханмунчжоме, а справа – северокорейско-американского саммита, состоявшегося в июне в Сингапуре. Факт размещения данных снимков на фотовитрине северокорейского посольства свидетельствует об улучшении отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, отмечают эксперты. В течение всего прошлого года на ней были размещены снимки успешного запуска северокорейской баллистической ракеты, а в марте этого года их заменили на снимки северокорейско-китайского саммита.