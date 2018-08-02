Глава МИД РК встретилась с поредседателем комитета Госдумы России

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась в понедельник в Сеуле с председателем комитета по иностранным делам Государственной Думы России Леонидом Слуцким. В ходе встречи, посвящённой вопросам активизации сотрудничества между двумя странами, глава южнокорейского МИД отметила личный вклад Леонида Слуцкого в улучшение отношений между Сеулом и Москвой. Показателем высокого уровня развития двусторонних отношений стал состоявшийся в июне успешный визит президента РК Мун Чжэ Ина в Россию, подчеркнула Кан Гён Хва. В свою очередь, Леонид Слуцкий подчеркнул, что жители России были «впечатлены» выступлением Мун Чжэ Ина в российском парламенте. Участники встречи также обменялись взглядами о ситуации на Корейском полуострове и направлениях межпарламентского сотрудничества.