Глава МИД РК обсудит в Сингапуре вопросы регионального сотрудничества

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31 июля министр иностранных дел РК Кан Гён Хва отправляется в Сингапур для участия в ряде заседаний в рамках регионального форума АСЕАН. Кроме того, она примет участие в заседаниях глав МИД РК и государств региона Меконг, АСЕАН +3 (РК, Китай, Япония), а также в заседании глав МИД в рамках саммита глав Восточной Азии и Регионального форума по безопасности. Кан Гён Хва выступит с докладом по вопросам денуклеаризации и обеспечения мира на Корейском полуострове, выразит позицию Сеула по поводу политики АСЕАН и мирового сообщества в отношении ситуации на Корейском полуострове. Кан Гён Хва планирует провести ряд двусторонних встреч с представителями 15 стран, в том числе, КНДР, Китая, Японии и России. Особое внимание привлекает встреча с главой МИД КНДР Ли Ён Хо и госсекретарём США Майклом Помпео.