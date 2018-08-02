Чистая прибыль Samsung Electronics во втором квартале сократилась на 0,09%

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Чистая прибыль компании Samsung Electronics составила во втором квартале текущего года 9 млрд 800 млн долларов, что на 0,09% меньше, чем за тот же период прошлого года. По мнению экспертов, причиной сокращения являются ухудшение ситуации в производстве средств мобильной связи. Между теми, операционная прибыль составила 13 млрд 300 млн долларов, увеличившись на 5,71% в годовом исчислении. Объём продаж составил 52 млрд 350 млн долларов, сократившись за тот же период на 4,13%. Ухудшение ситуации с продажами эксперты компании объясняют низким спросом на флагманские модели смартфонов, такие как Galaxy S9, наряду с увеличением маркетинговых расходов на фоне роста глобальной конкуренции. В ближайшее время Samsung Electronics планирует выпустить бюджетную модель смартфона Note и предпримет другие шаги для повышения конкурентоспособности своих мобильных устройств.