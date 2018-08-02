В изделиях компании Casamia обнаружен радон

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В изделиях ещё одной южнокорейской компании по производству постельного белья обнаружен радон в количестве, превышающем предельно допустимые показатели. Радиоактивное вещество было найдено в наборе постельного белья Casamia под названием Casaon Memotechs, о чём было доложено производителю ещё в прошлом месяце. Согласно результатам проверки 13 образцов изделий, в двух напольных коврах и одной подушке содержание радона была превышено в два раза. Данный инцидент случился по причине использования частиц жёлтой глины для достижения анионного эффекта. Другие изделия, находящиеся в продаже, полностью отвечают требованиям безопасности, утверждает компания. В течение 6 месяцев, начиная с февраля 2011 года, было продано около двух тысяч изделий с повышенным содержанием радона. По распоряжению Комиссии по ядерной и физической безопасности РК настоящее время походит сбор изделий компании. Заявки принимаются через колл-центр компании Casamia. Потребители опасаются покупать постельное бельё, так как недавно поступила ещё одна заявка о содержании радона в наволочках компании T&I.