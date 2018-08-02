Юг и Север обсуждают вопросы снижения напряжённости

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Во вторник в пограничном пункте Пханмунчжом проходят межкорейские переговоры на уровне генералов. Делегации Юга и Севера встречаются в Доме мира, находящемся в южной части демилитаризованной зоны. Перед началом переговоров глава южнокорейской делегации генерал-майор Ким До Гюн выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать практические меры по снижению военной напряжённости и установлению доверия. Как полагают эксперты, в ходе переговоров затрагиваются вопросы демилитаризации Объединённой зоны безопасности в Пханмунчжоме, возможность отвода пограничников со сторожевых постов, совместные поиски останков погибших военнослужащих в пределах демилитаризованной зоны. Учитывая, что предложение о проведении встречи внёс Север, на переговорах может быть затронут вопрос объявления об официальном окончании Корейской войны.