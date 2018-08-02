Пластырь вместо шприца: Особый нано-микро-DNA шприц-пластырь

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В Республике Корея завершили разработку и приступили к полномасштабному внедрению особых пластырей, используемых вместо шприцев. Новинка, получившая название "Нано-микро-DNA шприц-пластырь", была разработана коллективом учёных под руководством профессора Чон Чжун Хо в Корейском институте машиностроения и материалов. Для того, чтобы сделать инъекцию, достаточно приложить пластырь к коже, и препарат будет введён через сотни игл, толщина которых равна 10 микрометрам, что не больше 1/7 толщины человеческого волоса. Как утверждают исследователи, при использовании пластыря отсутствуют какие-либо болевые ощущения. Ввод препарата осуществляется за 10 минут. В медицинских целях возможно производство пластырей различной формы и размера. Планируется изготовление 200 тысяч пластырей в месяц. Ожидается, что разработка получит широкое распространение в медицинской сфере.