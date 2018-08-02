Соглашение о свободной торговле между РК и Турцией вступает в силу

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1 августа вступит в силу новое соглашение о свободной торговле между РК и Турцией, сообщили во вторник в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. В 2013 году две страны избавились от торговых барьеров в товарной сфере, а в 2015 году заключили новое соглашение, охватывающее сферы услуг и инвестиций. Обновлённое соглашение позволит южнокорейским компаниям выйти на турецкие рынки кинопроката и строительства. В 2017 году товарооборот между РК и Турцией составил 6 млрд 120 млн долларов, увеличившись за пять лет на 17,2%.