«Нодон синмун»: Кэсонский комплекс должен возобновить работу

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Северокорейская газета «Нодон синмун» 31 июля опубликовала статью, в которой говорится о необходимости возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и восстановления Кымгансанской туристической программы. В статье под названием «Камень преткновения в отношении двух Корей» речь идёт о позиции нынешней власти в отношении санкций против КНДР. Ситуация такова, что даже после смены власти в Южной Корее пока нет возможности говорить о каких-либо мерах относительно возобновления работы индустриального комплекса в Кэсоне и туристического комплекса в горах Кымгансан, говорится в статье. В газете также поднимают вопрос об отношении международных санкций к возобновлению работы туристического комплекса в горах Кымгансан -гордости корейского народа. Поднимается также проблема, касающаяся других областей сотрудничества двух стран, которое осуществляется ради поддержания мирной обстановки на полуострове. Ранее министерство по делам воссоединения временно приостановило рассмотрение заявки на поездку в Кэсон 153 работавших там представителей бизнеса. В настоящее время сотрудничество двух стран идёт по различным направлениям, однако говорить о достижении каких-либо действительных результатов пока рано. Поэтому именно сейчас наступил тот момент, когда стоит пересмотреть отношения двух стран с другой точки зрения, заявляет северокорейская газета.