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В мире

Китай может принять участие в подготовке заявления об окончании Корейской войны

Write: 2018-07-31 15:45:54Update: 2018-07-31 16:25:22

Китай может принять участие в подготовке заявления об окончании Корейской войны

Photo : KBS News

В связи недавним визитом члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в Сеул большое внимание уделяется вопросу принятия заявления о завершении Корейской войны. В Пханмунчжомской декларации, которую подписали 27 апреля лидеры Юга и Севера Кореи, зафиксировано стремление к установлению постоянной и прочной мирной системы. На начальном этапе Пекин не демонстрировал видимого интереса к данному вопросу, но позже начал проявлять активность.  По мнению аналитиков, визит Ян Цзечи является показательным. Китай участвовал в Корейской войне на стороне Севера, и то, что он проявляет активный интерес к вопросам, связанным с войной, означает, что он не хочет оказаться в стороне от построения мирного режима на Корейском полуострове. 
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