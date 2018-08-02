Китай может принять участие в подготовке заявления об окончании Корейской войны

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В связи недавним визитом члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в Сеул большое внимание уделяется вопросу принятия заявления о завершении Корейской войны. В Пханмунчжомской декларации, которую подписали 27 апреля лидеры Юга и Севера Кореи, зафиксировано стремление к установлению постоянной и прочной мирной системы. На начальном этапе Пекин не демонстрировал видимого интереса к данному вопросу, но позже начал проявлять активность. По мнению аналитиков, визит Ян Цзечи является показательным. Китай участвовал в Корейской войне на стороне Севера, и то, что он проявляет активный интерес к вопросам, связанным с войной, означает, что он не хочет оказаться в стороне от построения мирного режима на Корейском полуострове.