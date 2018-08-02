Сеул: Заключение мирного договора может рассматриваться в четырёхстороннем формате

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Администрация президента РК выступила с заявлением о возможном участии Китая в замене перемирия на Корейском полуострове мирным договором. Как заявил 31 июля представитель администрации, после северокорейско-американского саммита в Сингапуре заключение мирного договора может рассматриваться в четырёхстороннем формате с участием двух Корей, США и Китая. Согласно Пханмучжомской декларации, перемирие должно быть заменено мирным договором в текущем году. Поэтому планируется рассматривать данный вопрос как в трёхстороннем, так и в четырёхстороннем формате с участием Китая. Как подчеркнул представитель, важен не сам факт участия Китая в урегулировании конфликта, а то, насколько эффективно продвигается работа в данном направлении.