Закон о замене неисправных автомобилей вступит в силу в следующем году

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Закон о замене неисправных автомобилей вступит в силу с января будущего года. В соответствии с ним, если в течение года после приобретения новой машины серьёзные дефекты обнаруживаются три раза, обычные дефекты четыре раза или срок ремонта превысил 30 дней, то владелец имеет право на замену автомобиля или возврат денег. Данное условие должно быть обязательно включено в договор на покупку. Если дефект обнаружен в течение шести месяцев после приобретения автомобиля, это означает, что автомобиль был изначально неисправным. При этом список серьёзных дефектов существенно расширен.