Сокращён перечень стран с безвизовым въездом на остров Чечжудо

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Расширен список стран, гражданам которых запрещён безвизовый въезд на территорию острова Чечжудо. Теперь граждане ещё 12 государств - Египта, Гамбии, Сенегала, Бангладеш, Киргизстана, Пакистана, Сомали, Узбекистана, Непала, Камеруна, Шри-Ланка и Мьянмы - не смогут без визы посетить Чечжудо. Данные меры будут введены с 1 сентября для Египта, а с 1 августа для всех остальных стран. Безвизовый въезд на Чечжудо осуществляется в рамках специального закона, принятого в 2001 году. Ранее безвизовый въезд на Чечжудо был запрещён гражданам только 12 стран - Йемена, Ирана, Судана, Сирии, Македонии, Кубы, Косово, Палестины, Афганистана, Ирака, Ганы, Нигерии. Однако в связи с наплывом беженцев из Средней Азии правительство было вынуждено расширить список.