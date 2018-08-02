Восемь из каждых десяти граждан РК считают возможным объединение Кореи

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Восемь из каждых десяти южнокорейцев положительно оценивают возможность воссоединения Корейского полуострова. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого министерством культуры, спорта и туризма РК. Порядка 79,6% респондентов ответили, что воссоединение возможно в долгосрочной перспективе, и лишь 3,9% надеются на воссоединение в ближайшем будущем. 64,6% опрошенных положительно относятся объединению двух Корей. 47,1% участников опроса выразили негативное отношение к данному вопросу в случае повышения налогов. По мнению респондентов, первостепенной задачей является денуклеаризация полуострова (63,8%). На втором месте проблема заключения мирного договора (38%). На третьем месте экономическое сотрудничество двух Корей (31,6%).Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%. Министерство культуры, спорта и туризма планирует провести в течение года ещё два опроса.