Военные Юга и Севера Кореи достигли взаимопонимания в вопросах безопасности

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Военные Юга и Севера Кореи «достигли взаимопонимания» по ряду вопросов в области безопасности. Это, в частности, совместные поиски останков солдат, находящихся в пределах демилитаризованной зоны, сокращение в пробном режиме количества постов охраны и демилитаризация Объединённой зоны безопасности. Межкорейские переговоры по военным вопросам на уровне генералов состоялись во вторник в пограничном пункте Пханмунчжом. Как сообщил журналистам глава южнокорейской делегации генерал-майор Ким До Гюн, принято решение продолжить обсуждение конкретных сроков, методов и других вопросов посредством уведомлений друг друга и контактов на рабочем уровне. Переговоры продолжались в течение всего дня во вторник, но по их итогам никаких письменных документов принято не было. Это были вторые за последнее время переговоры на уровне генералов Юга и Севера. Предыдущие состоялись 14 июня. Тогда была достигнута договорённость полностью восстановить военные линии связи на восточном и западном участках межкорейской границы.