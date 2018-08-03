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Рост потребительских цен в РК в июле составил 1,5% в годовом исчислении. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, инфляция, превысившая 1%, обусловлена ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и услуги. Между тем, показатель инфляции по-прежнему существенно ниже цели Банка Кореи, которая составляет 2% процента в год. Не исключено, что в ближайшие месяцы его денежно-кредитная политика будет ужесточена. Сельскохозяйственная продукция подорожала на 1,5%, промышленные товары – на 1,8%, а услуги – на 1,4% в годовом исчислении. Трак называемая «базовая инфляция» не учитывающая рост цен на нефть и продукты питания, составила 1,1% в годовом исчислении.