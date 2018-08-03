Госдепартамент США против возобновления работы Кэсонского комплекса

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Госдепартамент США продолжает возражать против возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса. Об этом представитель внешнеполитического ведомства США заявил во вторник в эфире радиостанции «Голос Америки». Решение о закрытии Кэсонского комплекса в 2016 году принималось как ответная мера на растущую угрозу со стороны Севера и открытое игнорирование резолюций Совета Безопасности ООН, говорилось в эфире. В тот же день в северокорейской газете «Нодон синмун» опубликована статья с критикой в адрес южнокорейского правительства, которое по-прежнему придерживается антисеверокорейских санкций. В статье также содержится требование возобновить работу Кэсонского индустриального комплекса и туристическую программу в горах Кымгансан. Данные вопросы директор Национальной службы разведки РК Со Хун обсуждал в Вашингтоне с высокопоставленными американскими чиновниками, однако результаты пока не раскрывались,- сообщает «Голос Америки».