Рост южнокорейского экспорта составил в июле 6,2%

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Объём южнокорейского экспорта составил в июле 51 млрд 880 млн долларов, что 6,2% больше в годовом исчислении, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Импорт увеличился за тот же период на 16,2%, составив 44 млрд 880 млн долларов. Торговый баланс сохраняет профицит 78 месяцев подряд, и в июле его сумма составила 7 млрд 10 млн долларов. Накопленный объём экспорта за первые семь месяцев текущего года составил 349 млрд 100 млн долларов, что на 6,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднедневной объём экспорта составил в минувшем месяце 2 млрд 160 млн долларов, увеличившись на 4% по сравнению с прошлогодним показателем. Зарубежные поставки полупроводников возросли на 31,6%, нефтехимической продукции – на 24,1%, запчастей для автомобилей – на 7,2%, стальных изделий – на 34%. Одновременно поставки за рубеж автомобилей сократились на 13,5%, а морских судов – на 73,4%. Эксперты полагают, что улучшение ситуации в мировой экономике и стабилизация цен на основные экспортные товары будут способствовать дальнейшему росту южнокорейского экспорта. Однако отрицательными внешними факторами являются рост торгового протекционизма и нестабильность на мировом финансовом рынке.