Сеул не подтверждает информацию о продолжении работы над новыми ракетами в КНДР

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Сеул не подтверждает информацию о том, что Пхеньян продолжает работу над новыми межконтинентальными баллистическими ракетами, появившуюся накануне в газете Washington Post. Со ссылкой на источники в разведывательных органах газета сообщила, что спутниковые снимки свидетельствуют о продолжении работы над ракетами на объекте в окрестностях Пхеньяна. Именно там были изготовлены все северокорейские МБР. По словам представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства, правительство РК «пристально следит за развитием ситуации и поддерживает тесные контакты по этому вопросу с США».